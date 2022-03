"É louvável quando saímos do discurso e partimos para prática", disse Moro sobre Mamãe Falei na Ucrânia

O ex-juiz parcial foi ao Twitter saudar o Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, enquanto internautas cobraram a cassação do deputado estadual edit

247 - O ex-juiz parcial e pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, Sergio Moro, foi ao Twitter saudar o Movimento Brasil Livre (MBL) e citou nominalmente o deputado estadual Arthur do Val (Podemos), enquanto internautas repudiaram as declarações feitas pelo parlamentar, de que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres".

O deputado, conhecido como Mamãe Falei e pré-candidato ao governo de São Paulo, foi à Ucrânia junto com Renan Santos, integrante do MBL.

"O Dep. Arthur do Val e Renan Santos, do @MBLivre, decidiram reportar in loco o conflito na fronteira da Ucrânia. Também angariaram ajuda financeira para amparar refugiados. É sempre louvável quando saímos do discurso e partimos para a prática", postou o ex-magistrado na rede social.

Internautas cobraram a cassação do mandato de Mamãe Falei e acusaram o deputado de 'turismo sexual em meio à guerra' na Ucrânia, alvo de tropas russas.

