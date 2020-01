Eduardo Bolsonaro apoia "zombar da defunta", referindo-se a Marielle Franco

Filho de Jair Bolsonaro, deputado federal espalhou em sua conta de twitter post no qual se defende "zombar da defunta", em referência a Marielle Franco edit

247 - Eduardo Bolsonaro apoia que se zombe da morte de Marielle Franco, assassinada e 14 de marços de 2018 por milicianos que, segundo apontam as investigações, têm vínculos diretos com o clã Bolsonaro. Ele espalhou (retuitou) um post em seu perfil no Twitter neste sábado que questionava: "Se o duvivier pode zombar de Cristo, nego ñ pode zombar da defunta?".

O tweet referia-se à repercussão causada pelo fato de Evandro de Araújo Paulo, assessor da deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), que pertence à ala bolsonarista do partido, ter ofendido a memória de Marielle Franco ao publicar foto segurando uma camiseta com o desenho da vereadora do PSOL e a frase: "Marielle vive, enchendo o saco (sic)".

Veja o twett espalhado por Eduardo Bolsonaro: