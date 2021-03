Eduardo Bolsonaro também incentiva rebelião de PMs e sinaliza golpe de Estado

Deputado Eduardo Bolsonaro usou a morte do PM que surtou e fez vários disparos no Farol da Barra, em Salvador, para incentivar motins de policiais contra os governadores que adotaram medidas restritivas para combate à Covid. "Esse sistema ditatorial vai mudar", tuitou, sinalizando um golpe de Estado. edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) usou as redes sociais para incentivar motins de policiais contra os governadores que adotaram medidas restritivas e de isolamento social para conter o avanço da pandemia de Covid-19. . "Esse sistema ditatorial vai mudar", tuitou, sinalizando um golpe de Estado. Postagem foi feita na esteira da repercussão provocada pelo surto de um policial militar da Bahia que, neste domingo (28) invadiu a área do Farol da Barra, em Salvador, e efetuou vários disparos de fuzil. Ele foi morto após ser atingido por disparos feitos por outros PMs durante a operação para contê-lo.

“Aos vocacionados em combater o crime, prender trabalhador é a maior punição Esse sistema ditatorial vai mudar. Protestos pipocam pelo mundo e a imprensa já não consegue abafar. Estão brincando de democracia achando que o povo é otário. Que Deus conforte os familiares do PM-BA”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

Mais cedo, a presidente da Câmara, a bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF), também utilizou as redes sociais para incitar um golpe da PM contra o governador da Bahia, Rui Costa (PT). “Morreu porque se recusou a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa da Bahia”, escreveu no Twitter.

As medidas restritivas e de isolamento social são defendidas pelas principais autoridades de saúde em nível global, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), como a principal forma de conter a alta no número de casos e de óbitos relacionados à Covid-19.

Confira a postagem de Eduardo Bolsonaro sobre o assunto.

