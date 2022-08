'Eleições já têm um vencedor: as urnas, o Estado de Direito e o povo brasileiro', diz Celso Fernandes Campilongo

Diretor da Faculdade de Direito da USP afirmou que a leitura da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito" é uma "festa da democracia" edit

247 - Diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Fernandes Campilongo afirmou nesta quinta-feira (11), ao final do ato no Largo São Francisco, que a leitura da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito" é uma "festa da democracia".

Para ele, a eleição de 2022 já sagrou vencedores o povo brasileiro e a democracia. "Este ato é um ato de tranquilidade, de serenidade, e ao mesmo tempo uma festa, uma festa pela democracia. Aqui nós temos a reunião de sindicalistas, de empresários e de movimentos sociais, da sociedade civil. Isso mostra que as eleições já têm um vencedor. Este vencedor é o sistema eleitoral brasileiro, este vencedor é a legalidade do Estado Democrático de Direito sempre. E principalmente, o mais importante, o vencedor das eleições é o povo brasileiro".

A leitura da carta ocorreu por volta das 11h, por meio do ex-ministro da Justiça José Carlos Dias: "hoje é um momento inédito. Capital e trabalho se juntam em defesa da democracia".

