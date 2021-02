Em conversa com procuradores, Dallagnol chama Lula de ‘Madre Teresa do Guarujá’

Procurador da Lava Jato debocha do ex-presidente Lula, durante mensagem publicada no dia 4 de fevereiro de 2016, em um dos grupos de mensagens com procuradores edit

247 - Nas mensagens de procuradores da Lava Jato, tornadas públicadas nesta segunda-feira (1°) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da operação Spoofing, o procurador Deltan Dallagnol aparece chamando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de “Madre Teresa do Guarujá”.

No dia 4 de fevereiro de 2016, em um dos grupos de mensagens com procuradores, Dallagnol diz respeito ao tríplex atribuído pela Lava Jato à Lula, cuja denúncia foi apresentada sete meses após o diálogo.

Em outro trecho das conversas divulgadas, Dallagnol deixa claro o conluio com o então juiz Sérgio Moro para condenar Lula, e voltar a debochar do ex-presidente, chamando-o de "nove". "O material que o Moro nos contou é ótimo. Se for verdade, é a pá de cal no 9 e o Márcio merece uma medalhta", diz Dallagnol.

Em outro documento, em que a defesa do ex-presidente Lula informa Lewandowski sobre o andamento das análises, é destacada uma conversa entre procuradores no dia em que Lula foi preso, em 7 de abril de 2018. Nela, a procuradora Lívia Tinoco, diretora cultural da Associação Nacional dos Procuradores, parafraseava o ex-presidente.

Pouco antes de se entregar para ser levado à sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, Lula disse: "Fico imaginando o tesão da Veja colocando a capa comigo preso. Eu fico imaginando o tesão da Globo colocando a minha fotografia preso. Eles vão ter orgasmos múltiplos".

