Leia os novos diálogos entre Moro e Dallagnol, que provam conluio contra Lula e diversos réus da Lava Jato

247 - Com a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, de levantar o sigilo das conversas entre o ex-juiz Sergio Moro e procuradores da Lava Jato, tornam-se públicas 50 páginas de diálogos que comprovam o conluio contra o ex-presidente Lula e diversos outros réus.

O documento, divulgado pela jornalista Mônica Bergamo nesta segunda-feira (1), inclui trocas de mensagens individuais e em grupos (chats) no aplicativo Telegram, o que representa aproximadamente 34 Gb (4,6% dos 740 Gb totais disponibilizados). Nas conversas, Moro se comporta como chefe, orientando os procuradores e até reclamando de recursos apresentados.

O conteúdo dos diálogos foi incluído no processo pela defesa do ex-presidente Lula. Uma parte delas já havia sido publicada, mas outra parte, até hoje sob sigilo, pode ser conhecida agora. Confira aqui a íntegra do documento ou abaixo:

