Em live, Bolsonaro revela ter sugerido a Queiroga "tratamento precoce" contra Covid

247 - Em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (23), Jair Bolsonaro revelou ter sugerido ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para Covid-19, o uso do suposto "tratamento precoce" contra a doença. O ocupante do Palácio do Planalto ainda voltou a colocar em dúvida a eficácia das máscaras e das vacinas, principais métodos de combate à pandemia.

Segundo o chefe do governo federal, foi ele quem deu a notícia ao ministro sobre o teste positivo para coronavírus.

"Eu levei a notícia para ele. Estava no quarto, 'Queiroga, foi vacinado?'. 'Fui', [respondeu Queiroga]. 'Nunca vi você sem máscara. Lamento informar, você está infectado. Você vai adotar o protocolo Mandetta, ficar aguardando sentir falta de ar para procurar um socorro, ou vai tomar uma providência?'. O que ele respondeu para mim eu não vou dizer para vocês aqui", disse Bolsonaro.

O ocupante do Palácio do Planalto também voltou a dizer que tomará "um negócio que vocês sabem" - em referência à hidroxicloroquina - novamente em caso de reinfecção pelo coronavírus.

Vale ressaltar que o chamado "tratamento precoce", que inclui o uso de hidroxicloroquina, ivermectina, entre outros medicamentos, é comprovadamente ineficaz contra a Covid-19.

