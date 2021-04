Em nova reunião com empresários, Salles diz que ações na Amazônia não estão condicionadas a investimento estrangeiro

O encontro foi um pedido do presidente da Fiesp, Paulo Skaf, que se reuniu, junto com outros empresários, com Jair Bolsonaro e dez ministros. Empresários buscaram ideia mais concreta em relação ao clima às vésperas da cúpula organizada pelos EUA edit

247 - Em reunião, na manhã desta quarta-feira, 21, com empresários, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o início das ações de preservação da Amazônia não está condicionado ao aporte de recursos estrangeiros, segundo a Folha de S.Paulo.

O encontro foi um pedido do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, que se reuniu, junto com outros empresários, com Jair Bolsonaro e dez ministros - dentre eles, Salles - na terça-feira, 20.

Após a reunião de terça, os empresários avaliaram que o ministro Ricardo Salles não adotou a postura esperada às vésperas da reunião da Cúpula do Clima.

A exigência da reunião nesta quarta se deu após o receio dos empresários em relação ao governo na Cúpula de Líderes sobre o Clima organizada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Nesta quarta, também participaram a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o diretor do Departamento de Meio Ambiente da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Ministério das Relações Exteriores, Leonardo Athayde.

Segundo a Folha, interlocutores do governo e do empresariado avaliaram a reunião como positiva.

