Empresários saem frustrados de reunião com Ricardo Salles

Um grupo de empresários saiu frustrado de uma reunião da qual participou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A avaliação é que Salles ainda não adotou a postura esperada às vésperas da reunião da Cúpula do Clima

247 - Um grupo de empresários saiu frustrado de uma reunião, realizada nesta terça-feira (20), da qual participaram dez ministros do governo Jair Bolsonaro. Segundo reportagem da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, os empresários avaliaram que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não adotou a postura esperada às vésperas da reunião da Cúpula do Clima.

A reportagem destaca que no encontro, organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Salles falou como se o Brasil não tivesse problemas na área ambiental e que o assunto estaria afeito aos estrangeiros. Os empresários também ressaltaram que Bolsonaro fez uma pequena introdução e deixou à cargo dos ministros enumerar as ações do governo, mas sem citar os planos para o futuro.

Uma nova reunião sobre a questão foi marcada para esta quarta-feira (21). Além de Salles, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o negociador da agenda climática e diretor do departamento de meio ambiente do Itamaraty, Leonardo Athayde, deverão participar do evento.

Participaram da reunião empresários como Abilio Diniz (Península), André Gerdau (Gerdau), André Esteves (BTG), Elie Horn (Cyrela), Rubens Ometto (Cosan), Wesley Batista Filho (JBS), entre outros.

