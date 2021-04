Bolsonaro e ministros se reúnem com empresários

Acompanhado de dez ministros, Jair Bolsonaro se reuniu virtualmente, nesta terça-feira, 20, no horário do almoço, com 37 empresários edit

247 - Acompanhado de dez ministros, Jair Bolsonaro se reuniu virtualmente, nesta terça-feira, 20, no horário do almoço, com 37 empresários, segundo coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.

Os ministros presentes foram Paulo Guedes (Economia), Marcelo Queiroga (Saúde), Tereza Cristina (Agricultura), Tarcísio Freitas (Infraestrutura), Carlos França (Relações Exteriores), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Ricardo Salles (Meio Ambiente), Luiz Eduardo Ramos (Casa Civil), Augusto Heleno (GSI) e Flávio Rocha (Comunicação).

Os empresários foram:

Paulo Skaf – Fiesp

Abílio Diniz - Carrefour/Península

Alexandre Negrão - Aeris

André Gerdau Johannpeter - Gerdau

André Esteves – BTG Pactual

Cândido Pinheiro – Hapvida

Carlos Alberto de Oliveira Andrade – CAOA

Christian Gebara – Vivo

Constantino Junior - Gol

Dan Ioschpe - Ioschpe-Maxion

Elie Horn - Cyrela

Eugênio De Zagottis - Raia Drogasil

Eugênio Mattar – Localiza

Fábio Coelho – Google Brasil

Fernando Rizzo – Tupy

Fernando Galletti de Queiroz – Minerva Foods

Francisco Gomes Neto – Embraer

Frank Geyer - Unipar Carbocloro

Jerome Cadier – Latam

João Carlos Brega - Whirlpool América Latina

João Ometto – Grupo São Martinho

John Rodgerson - Azul

José Roberto Ermírio de Moraes - Votorantim

Luiz Carlos Trabuco – Bradesco

Marcelo Melchior - Nestlé

Marcos Lutz - Ultrapar

Noel Prioux - Carrefour

Paulo Sousa –Cargill

Raul Padilla - Bunge

Ricardo Botelho – Energisa

Roberto Fulcherberguer –Via Varejo S/A

Roberto Lopes Simões – Braskem

Rubens Menin – MRV

Rubens Ometto – Cosan

Salo Davi Seibel – Duratex

Victório De Marchi - Ambev

Wesley Batista Filho – JBS

Bolsonaro apoiado por empresários

No dia 7 de abril, durante jantar realizado em São Paulo, Jair Bolsonaro foi poupado de críticas, mesmo diante do fato de que o país vive uma tragédia sanitária e econômica que é fruto direto da maneira como o atual governo lida com a pandemia.

