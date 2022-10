Em novo ato de xenofobia, Bolsonaro diz que PT usou nordestinos "para roubar a nação"

Desesperado com as multidões que Lula tem arrastado pelo Nordeste, Bolsonaro já associou o analfabetismo aos votos dos nordestinos edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) cometeu nesta sexta-feira (14) mais um ato de xenofobia contra a população do Nordeste e acusou o PT e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “usarem” o povo nordestino para “roubar a nação”.

“A quadrilha não conseguiu levar água para o Nordeste e agora diz que vai dar picanha e cerveja para o povo. Bandidos! Usaram o povo nordestino para roubar e assaltar a nação” disse o atual ocupante do Palácio do Planalto durante um ato de campanha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro.

Apesar de usar um chapéu de vaqueiro, típico do do Nordeste, o ataque xenófobo se soma ao feito por ele na semana passada, quando afirmou que a população da Região Nordeste votava no PT por causa do analfabetismo.

Mais cedo, durante entrevista ao vivo para o podcast Paparazzo Rubro-Negro, Bolsonaro admitiu que o Auxílio Brasil, turbinado às vésperas das eleições com o objetivo de alavancar a campanha à reeleição do chefe do governo federal, não se transformou em votos. Ele também reconheceu ter perdido "de lavada” no Nordeste.

No primeiro turno, o ex-presidente Lula conseguiu 21,6 milhões de votos no Nordeste e Bolsonaro, 8,7 milhões. Lula teve 67% dos votos válidos na região.

