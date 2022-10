Bolsonaro cita analfabetismo para justificar perda no Nordeste

"Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste", declarou o mandatário edit

Jornal GGN - Jair Bolsonaro (PL) falou nesta quarta-feira (5) em analfabetismo no Nordeste, inconformado com a derrota sofrida para o ex-presidente Lula (PT) na região no primeiro turno da corrida pela Presidência da República.

“Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região”, disse.

Não satisfeito, o mandatário ainda culpou as gestões petistas na região pelos baixos índices de desenvolvimento.

