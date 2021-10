"Enquanto Bolsonaro estiver no poder, a democracia não está segura", diz Celso Rocha de Barros

Apoie o 247

247 - Doutor em Sociologia pela Universidade Oxford, da Inglaterra, Celso Rocha de Barros afirmou à TV 247 que Jair Bolsonaro representa um risco constante à democracia.

A aparente moderação de Bolsonaro após o fracasso da tentativa de golpe no 7 de setembro, segundo Rocha de Barros, é uma farsa. Ele apenas está "escondido", mas suas intenções permanecem as mesmas. "Ele é aquilo, ele é golpista, é um cara que dedicou o voto dele no impeachment ao Ustra. Ele é muito mais radical do que os golpistas de 64, muito mais. Ele é o descendente ideológico do porão, que são aqueles caras, como o Elio Gaspari chama, diretamente ligados ao aparelho repressivo que perderam a briga com o Geisel durante a democratização. Ele é o descendente dessa turma, que depois foi se meter com jogo do bicho, com o esquadrão da morte, com milícia, com toda essa parte da violência urbana".

"O Bolsonaro continua sendo o mesmo cara, e enquanto ele for o mesmo cara e deixarem ele lá, a democracia brasileira não está segura. Ele perdeu [no 7 de setembro] então ele recuou, mas ele não mudou de ideia, ele não se converteu à democracia e eu duvido, inclusive, que ele tenha aceitado o fato de que ele nunca mais vai poder tentar um golpe", concluiu.

