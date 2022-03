Entidades emitem nota de repúdio à ditadura de 64 e criticam ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral

Apoie o 247

247 - Organizações da sociedade civil emitiram, nesta quinta-feira (31), uma nota em "repúdio às recorrentes tentativas de se reescrever a história brasileira ao ‘celebrar’ o golpe civil-militar ocorrido em 31 de março de 1964". Nesta quinta, data que marca os 58 anos do golpe militar, Jair Bolsonaro exaltou a ditadura e mandou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) calarem a boca.

De acordo com a nota das intituições, "o regime autoritário imposto pelo golpe militar de 1964 ceifou vidas, cerca de 434 pessoas foram mortas, mais de 20 mil cidadãos e cidadãs brasileiras torturadas, além da perseguição e do afastamento da vida pública de quase cinco mil representantes políticos em todo país".

O texto também criticou os ataques de Bolsonaro à confiabilidade das urnas eletrônicas. "Nesse contexto em que a integridade e credibilidade do sistema eleitoral estão sob ameaças, a atuação da Justiça Eleitoral na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral é fundamental", afirmaram.

Leia a íntegra da nota:

As organizações da sociedade civil aqui signatárias vêm a público reforçar seu compromisso com a democracia brasileira e manifestar repúdio às recorrentes tentativas de se reescrever a história brasileira ao ‘celebrar’ o golpe civil-militar ocorrido em 31 de março de 1964.

O regime autoritário imposto pelo golpe militar de 1964 ceifou vidas, cerca de 434 pessoas foram mortas, mais de 20 mil cidadãos e cidadãs brasileiras torturadas, além da perseguição e do afastamento da vida pública de quase cinco mil representantes políticos em todo país. A censura imposta a estudantes, jornalistas, artistas e intelectuais deixou cicatrizes profundas nas instituições e na sociedade brasileiras.

O período recente da história brasileira tem sido marcado por ataques à democracia e às instituições com perseguição de opositores e vozes dissidentes, como membros da sociedade civil organizada, jornalistas, artistas e ativistas. Todos os pilares democráticos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 vêm sendo ampla e gravemente atacados pelo atual governo federal ao longo dos últimos três anos, sendo o processo eleitoral um alvo recorrente e primordial de tais investidas.

Nesse contexto em que a integridade e credibilidade do sistema eleitoral estão sob ameaças, a atuação da Justiça Eleitoral na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral é fundamental. Não há espaço, portanto, para decisões monocráticas ou que tentem impor uma censura prévia a manifestações artísticas legítimas, fragilizando a democracia brasileira ao não se coadunarem com o papel histórico dessa importante instituição.

As lógicas de poder concentrado e permanente, as restrições de liberdades individuais, da participação popular e política e do direito ao voto, a perseguição e intolerância à oposição e a censura foram descontinuadas pelo processo de democratização e assim devem ser mantidas e ampliadas. As organizações abaixo signatárias valorizam e defendem a democracia e seus princípios de poder descentralizado e alternado, com o reconhecimento de pertencimento de todas e todos, de forma participativa e de multiplicidade ideológica em todas as esferas da vida social e política, com liberdade de associação, participação, de expressão e de imprensa.

A sociedade civil organizada coloca-se como motor e amplificador da democracia em suas diversas perspectivas e, desse modo, vem a público repudiar toda e qualquer tentativa de retrocesso democrático e conclamar as instituições a reforçarem sua missão institucional de manutenção da liberdade de expressão e da democracia em nosso país.

O nosso compromisso é com a construção de uma sociedade democrática, livre de censura, perseguições e violência institucional, e por isso, seguiremos atuantes, vigilantes e na luta.

ABI (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA) Abong – Associação Brasileira de ONGs Ação Educativa Aliança Nacional Lgbti+ ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação Articulação Brasileira de Gays – ARTGAY Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) Associação Internacional Maylê Sara Kalí – AMSK/Brasil Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação – ANPEd CANDACES Casa Marielle Franco Brasil Católicas pelo Direito de Decidir Cenpec Centro de Defesa da vida Herbert de Sousa Centro das Mulheres do Cabo Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo – LAUT Centro de Convivência É de Lei Centro de integração raio de Sol Centro Popular de Direitos Humanos – CPDH Cidade Escola Aprendiz Comissão Pastoral da Terra – CPT Conectas Direitos Humanos CTI – Centro de Trabalho Indigenista Delibera Brasil Escola de Ativismo Fórum da Amazônia Oriental – FAOR Geledés Instituto da Mulher Negra Elas No Poder Escola Comum GESTOS– Soropositividade, Comunicação e Gênero GTP+ GRUPO DE TRABALHOS EM PREVENÇÃO POSITHIVO GTP+ Frente Favela Brasil Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Indômitas Coletiva Feminista Grupo de Estudos Democratismo INESC Instituto de estudos socioeconômicos Iniciativa Direito a Memória e Justiça Racial Instituto Alziras Instituto Arueras Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico – IBDU Instituto Cidade Democrática Instituto de Defesa do Direito de Defesa – IDDD Instituto de Governo Aberto – IGA Instituto EcoVida Instituto Hori – Educação e Cultura Instituto Patauá Instituto Physis – Cultura & Ambiente Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social Instituto Sou da Paz Instituto Update Instituto Vladimir Herzog Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social IPAD SEJA DEMOCRACIA Kurytiba Metropole Laboratório de Estudos da Mídia e da Esfera Pública (LEMEP) Laboratório interdisciplinar de inovação em organizações e políticas públicas Liga Brasileira de Lésbicas – LBL Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais MCCE – Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral Mobis Educação Movimento do Espírito Lilás – MEL Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST Movimento Mapa Educação MPD – Movimento do Ministério Público Democrático Nuances – Grupo pela Livre Expressão Sexual Núcleo de Preservação da Memória Política Observatório para qualidade da lei e LegisLab NOSSAS Observatório do Marajó Oxfam Brasil Plan International Brasil PNBE Política Viva ponteAponte Projeto Saúde e Alegria Rede Brasileira de Conselhos – RBdC Rede Conhecimento Social Rede Jubileu Sul Brasil Rede LésBi Brasil Rema Rede de Matriz Africana Sistema B Brasil Terra de Direitos Tornavoz Transparência Brasil Transparência Capixaba Transparência Eleitoral Brasil Vida Brasil WWF-Brasil ZANZALAB

