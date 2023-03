Extremistas na Câmara protocolam pedido de CPI para perseguir MST

A decisão de instalar a CPI agora está nas mãos do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL) edit

247 - Nesta quarta-feira (15), os deputados da oposição Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), Kim Kataguiri (União Brasil-SP) e Ricardo Salles (PL-SP) conseguiram o número mínimo de assinaturas necessárias para apresentar uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que visa investigar a atuação do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). O pedido foi protocolado no sistema da Câmara na noite daquele dia.

“O apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária [FPA] foi fundamental para que a proposta superasse mais de um terço dos parlamentares. Precisamos investigar com todo o rigor quem está financiando o terror no campo”, afirmou em nota o deputado Tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS).

A comissão pretende investigar a onda de ocupações de terras pelo MST, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), grupos de indígenas, entre outros.

Recentemente, o MST fez incursões do MST no sul da Bahia em propriedades da Suzano Papel e Celulose. O MST reclama de um acordo de 2011 para assentamento de famílias em áreas da companhia, que não teria sido cumprido. A Suzano alega que o Incra não realizou as desmarcações. A legislação brasileira proíbe invasões de terra e só autoriza desapropriações para fins de reforma agrária de regiões improdutivas.

