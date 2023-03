Paulo Teixeira diz que ação do MST foi caso isolado e afirma que governo vai proteger propriedade privada

Apoie o 247

247 – O governo Lula 3 sinalizou uma nova linha de ação em relação ao MST, depois da ocupação de fazendas da Suzano Celulose no Sul da Bahia. "O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirma que a invasão do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) nas fazendas da Suzano Celulose, no sul da Bahia, foi um caso isolado. Ele diz ainda que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai proteger a propriedade privada", aponta reportagem de Catia Seabra e Danielle Brant, na Folha de S. Paulo.

"O Ministério do Desenvolvimento Agrário vai atuar conforme a Constituição, proteger a propriedade privada e exigir o cumprimento da função social da propriedade", disse Teixeira. "Caso ela não cumpra a função social da propriedade, ela será desapropriada para fins de reforma agrária. A mim agora cabe ajudar na superação desse conflito e cabe também estabelecer mecanismos preventivos de novos conflitos", acrescentou.

