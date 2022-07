Filiado ao PT desde os 16, Advogado de confiança de Lula organizou 1º encontro com Alckmin e arrecada doações à campanha

"Quando eu vejo Marco Aurélio falar, fico pensando que ele é capaz de ganhar do Fidel [Castro] e do [Hugo] Chávez quando está com o microfone na mão", disse Lula sobre o advogado edit

247 - O advogado Marco Aurélio de Carvalho tornou-se peça central dos bastidores da pré-campanha do ex-presidente Lula. De acordo com o portal UOL, o coordenador do Grupo Prerrogativas é tratado como "articulador de confiança" do petista e é responsável por angariar doações para custear a campanha do presidenciável.

Carvalho, de 45 anos, é filiado ao PT desde os 16. Em 2014, criou o Grupo Prerrogativas com amigos para debater a Operação Lava Jato e o questionamento do PSDB ao sistema eleitoral brasileiro nas eleições daquele ano.

O grupo hoje conta com mais de 200 colaboradores e foi um dos responsáveis por organizar o primeiro jantar público entre Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) para formar a chapa que vai concorrer às eleições de outubro.

Carvalho também organizou recentemente o jantar de agradecimento aos advogados que arrecadaram mais de R$ 4 milhões para a pré-campanha de Lula. O presidenciável petista compareceu ao evento e discursou em agradecimento ao grupo.

Em dezembro de 2021, o ex-presidente chegou a comparar a oratória de Carvalho com as de Fidel Castro e Hugo Chávez: "Quando eu vejo o Marco Aurélio falar, eu fico pensando que ele é capaz de ganhar do Fidel [Castro] e do [Hugo] Chávez quando está com o microfone na mão."

