“Bolsonaro tenta capturar as instituições”, diz Marco Aurélio de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - O advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que analisou a conjuntura política, após o vexame de Jair Bolsonaro em convocar embaixadores para atacar o sistema eleitoral do país.

“Um dos maiores prejuízos que o governo Bolsonaro provocou na democracia brasileira foi a captura de algumas instituições que estão passando por um constrangimento singular e sem precedentes”, destacou o advogado.

Marco Aurélio citou a Polícia Federal como exemplo da captura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Bolsonaro aprisionou a Polícia Federal, que virou uma polícia de governo, e não uma polícia de estado como sempre foi, sobretudo na chamada era Lula e Dilma”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre os ataques às urnas, Marco Aurélio lembrou que “Bolsonaro se elegeu e toda a sua família se elegeu com base nessas urnas”. “Ele nunca questionou em quase 30 anos de Congresso Nacional, enriquecendo a família às custas de práticas não republicanas”, afirmou ele, se referindo aos esquemas de desvios de verbas e apropriação de salários nos gabinetes, a chamada “rachadinha”, além de funcionários fantasmas.

Marco Aurélio disse ainda que Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo, busca implementar a lógica da tentativa e do erro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Ela fala uma série de absurdos, se eventualmente não houver resistência dá dois passos para frente. Se há alguma reação consistente, dá um passo para trás. Ele fica o tempo inteiro tentando medir qual é a temperatura da sociedade brasileira para esses arroubos golpistas”, analisou.

Segundo o advogado, Bolsonaro diante de uma crise, com foi o caso do brutal assassinato do petista Marcelo Arruda por um bolsonarista, “tenta relativizar a crise do dia anterior”.

“Num momento em que estamos assistindo a escalada da violência, em que um petista é assassinado de forma cruel, ele chama embaixadores para dizer algo que não tem fundamento”, frisa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE