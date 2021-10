"Fome é fruto da irresponsabilidade de quem nos governa", diz Lula

Durante encontro com catadores de recicláveis em Brasília, o ex-presidente Lula questionou como é possível haver fome no Brasil, sendo o país um dos líderes na produção de alimentos do mundo edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpou o governo de Jair Bolsonaro pelo avanço da fome no Brasil. Durante encontro com catadores de materiais recicláveis nesta quinta-feira (7), em Brasília, Lula questionou como é possível haver fome no Brasil, um dos líderes na produção de alimentos do mundo.

"A fome não é um fenômeno da natureza, a fome é um fonêmeno da irresponsabilidade das pessoas que governam este país", disse Lula aos catadores. "Se as pessoas soubessem o que é a fome, a gente não tinha fome", acrescentou.

A FOME é fruto da IRRESPONSABILIDADE de quem nos governa. ♻️ No vídeo, o encontro de @LulaOficial com catadores de materiais recicláveis hoje, em Brasília. pic.twitter.com/DWgE2gyxLr

Em discurso, o petista pediu uma atitude "humanista" com os catadores e cobrou mais respeito à categoria por parte de governantes. "Não trate essa gente como se fosse objeto, trate com respeito, porque eles estão fazendo pela cidade possivelmente aquilo que você não está fazendo", disse.

"Aos governadores do Brasil, se estiverem ouvindo alguma coisa do que estou falando, por favor, vamos humanizar, vamos profissionalizar e vamos melhorar a coleta de lixo nos estados e nas cidades. Vamos dar importância a essas mulheres e a esses homens", cobrou Lula.

Na capital federal, Lula se reuniu com lideranças de diversos partidos políticos, como PSOL, PSB, PROS, PCdoB e MDB.

