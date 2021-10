Sem caciques do MDB, Lula tem jantar com membros do partido em Brasília

O ex-presidente participou de um jantar na casa o ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE) em Brasília (DF) com o objetivo de fazer alianças políticas para as eleições de 2022 edit

247 - Sem a presença de caciques do MDB, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu a um jantar na casa do ex-senador Eunício Oliveira (MDB-CE), nessa quarta-feira (6), em Brasília (DF), onde conversou sobre as eleições de 2022. O petista também teve um encontro com o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SD-SP), que o aconselhou a trabalhar por uma frente suprapartidária na Câmara e, em consequência, enfraquecer Jair Bolsonaro.

O ex-presidente está há quatro dias na capital federal dedicado a costuras políticas. De acordo com o jornal O Globo, ele se reuniu com integrantes de PSB, MDB, PSOL, PCdoB, PROS e Solidariedade. No jantar, estava acompanhado da presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), dos deputados petistas Paulo Teixeira (SP), José Guimarães (CE), além do ex-ministro Luiz Dulci e do senador Paulo Rocha.

Pelo MDB, compareceram os senadores Veneziano Vital do Rego (PB), Nilda Gondim (PB) e Marcelo Castro (PI), além do deputado Walter Alves (RN), do ex-ministro Edson Lobão (MA) e do também ex-senador Lobão Filho (MA).

Os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (MDB-AM) não foram ao jantar sob o argumento de que a presença deles poderia "contaminar" a votação do relatório final da comissão, que deverá ser votado daqui a duas semanas.

O ex-presidente lidera todas as pesquisas eleitorais. De acordo com pesquisa Quaest/Genial, divulgada na terça-feira (5), as intenções de votos dele ficaram entre 43% e 46%. Bolsonaro, segundo colocado, somou entre 24% e 27%.

