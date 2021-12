Gleisi detona Bolsonaro por seu descaso com o povo baiano: “como pode ser tão ruim?"

Apoie o 247

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (30) para comentar a série de arbitrariedades de Jair Bolsonaro com o povo baiano, que sofre com as consecutivas enchentes no estado.

“Não bastasse tirar férias enquanto o povo da Bahia sofre sem teto e comida e mentir sobre a verba de socorro aos desabrigados, agora Bolsonaro recusa ajuda humanitária da Argentina. Como pode alguém ser tão ruim?”, questionou a petista.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou nesta quarta-feira, 29, que pretende convocar o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, para prestar esclarecimento no Senado sobre a recusa do governo federal à ajuda humanitária oferecida pela Argentina para a Bahia. De acordo com reportagem do jornal Estado de S.Paulo, o parlamentar disse que também pretende pedir ao Tribunal de Contas da União (TCU) que o dinheiro gasto pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua viagem de lazer a Santa Catarina seja devolvido para o enfrentamento da crise.

O governo da Bahia, Rui Costa (PT-BA), informou na quarta-feira que o governo Bolsonaro dispensou uma oferta de ajuda humanitária da Argentina para vítimas das enchentes no sul do Estado, no momento em que 37,3 mil pessoas estão desabrigadas e dependem das mais variadas doações.

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB-MA), reagiu com indignação à decisão do governo federal de recusar a ajuda. “Isso é absolutamente vil e repugnante. Fazer politicagem rasteira negando ajuda ao povo da Bahia. Espero que mudem de ideia amanhã. Ou que a Justiça mais uma vez anule essa decisão administrativa imoral”, disse.

