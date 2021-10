Gleisi requer a Paulo Guedes informações sobre empréstimos concedidos sob influência de Michelle Bolsonaro

No requerimento apresentado à Câmara, a deputada e presidenta do PT solicita acesso aos e-mails enviados por Michelle e sua assessoria para a Caixa, informações sobre aberturas de processos de concessão de créditos edit

247 - A deputada Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, solicitou nesta sexta-feira (1) que o ministro Paulo Guedes envie informações à Câmara sobre a concessão de empréstimos pela Caixa sob a intermediação e influência da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Segundo a colunista Bela Megale, do Globo, no requerimento apresentado, Gleisi solicita acesso aos e-mails enviados por Michelle e sua assessoria para a Caixa, informações sobre aberturas de processos de concessão de créditos, entre outros dados.

Requerimento da deputada petista, apresentado à presidência da Câmara, ocorre após a revelação feita pela revista Crusoé de que a primeira-dama teria agido para favorecer o acesso de empresas de amigos a pedidos de financiamento da Caixa no primeiro semestre de 2020.

Além do requerimento da deputada Gleisi Hoffmann, o deputado Marcelo Freixo (PSB) acionou o Ministério Público Federal investigue o suposto crime de tráfico de influência praticado na concessão de empréstimos pela Caixa. “Michelle Bolsonaro interferiu na Caixa Econômica para que empresários bolsonaristas fossem favorecidos com empréstimos do governo. Vamos exigir investigação”, escreveu Freixo.

