Freixo pede que MPF investigue Michelle Bolsonaro por suposto tráfico de influência na Caixa

247 - O líder da minoria na Câmara dos Deputados, Marcelo Freixo (PSB-RJ), acionou o Ministério Público Federal para que Michelle Bolsonaro, mulher de Jair Bolsonaro, seja investigada por tráfico de influência após a imprensa revelar que ela teria agido para que a Caixa favorecesse a concessão de empréstimos a empresas alinhadas ao bolsonarismo.

“Acabo de acionar o MPF para que Michelle Bolsonaro seja investigada por tráfico de influência”, escreveu Freixo no Twitter. “Michelle Bolsonaro interferiu na Caixa Econômica para que empresários bolsonaristas fossem favorecidos com empréstimos do governo. Vamos exigir investigação”, destacou o parlamentar em outra postagem.

A denúncia sobre o caso foi feita pela revista Crusoé na manhã desta sexta-feira (1). De acordo com a reportagem, a primeira-dama atuou para que apoiadores do governo Bolsonaro fossem beneficiados por meio de financiamentos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Os empréstimos foram liberados pela Caixa após ela contatar o presidente da instituição financeira, Pedro Guimarães, e enviar e-mails com a lista dos indicados.

Confira a postagem de Marcelo Freixo sobre o assunto.

ATENÇÃO! Acabo de acionar o MPF para que Michelle Bolsonaro seja investigada por tráfico de influência. A @RevistaCrusoe publicou reportagem mostrando que a primeira-dama interferiu na Caixa Econômica para que empresários bolsonaristas obtivessem empréstimos. October 1, 2021

