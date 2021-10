“Há uma forte inclinação da burguesia em apoiar Bolsonaro”, diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO afirmou, em entrevista à TV 247, que a elite brasileira pode apoiar novamente a campanha de Jair Bolsonaro, especialmente se a economia voltar a crescer e a terceira via permanecer atrelada ao nome de Eduardo Leite. Assista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, afirmou na TV 247 que a burguesia brasileira está tentada em apoiar novamente Jair Bolsonaro na campanha presidencial. Para ele, a elite “alivia” a barra para o chefe de governo, que pode se beneficiar ainda do lançamento do Auxílio Brasil e do êxito na vacinação.

“O pessoal não está vendo a quantidade de recursos que serão colocados em marcha durante a eleição. Nesse momento, há uma forte inclinação da burguesia em apoiar Bolsonaro. Todo mundo já aliviou para o Bolsonaro. Agora ele vai lançar um plano de auxílio, e isso vai ter um impacto muito grande na população. Se a economia der uma retomada, mesmo com a inflação, isso pode ser positivo para o Bolsonaro também. A vacinação está indo bem, e o Bolsonaro pode tranquilamente reivindicar para ele mesmo o êxito da vacinação, porque ele cuidou de controlar todo esse processo. É um problema mesmo”, avaliou o presidente do PCO.

Terceira via

Para Pimenta, Eduardo Leite, possível candidato da terceira via, não possui força suficiente para mobilizar um grande eleitorado, e a burguesia ainda não jogou todo seu peso por trás do PSDB. “É aquele negócio. A análise política é como se fosse um ponteiro de bússola. Nesse momento está apontando nesse sinal. Andando mais para frente pode ser que alguma coisa mude. Vamos esperar o resultado das prévias do PSDB para ver, mas minha opinião é que o Eduardo Leite não é um candidato para ganhar”, disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE