Haddad: Bolsonaro é um frio serial killer

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou suas redes sociais na noite desta quinta-feira (4) para comparar a prática de genocídio de Jair Bolsonaro contra a populaçao brasileira com a frieza de um serial Killer .

“Bolsonaro é um frio serial killer: coloca o que passa fome contra o que morre asfixiado sem assistir nenhum dos dois”, disse Haddad.





Durante a semana, Jair Bolsonaro condenou o uso da máscara, pregou contra lockdown e disse que é preciso parar de “mimimi” referindo-se às 260.970 mil vítimas da Covid-19 no Brasil.

