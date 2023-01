'Houve crimes no governo Bolsonaro e eles serão apurados', diz novo diretor-geral da PF

"O que for crime será investigado, seja de quem for", disse o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos edit

Apoie o 247

ICL

247 - O novo diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos, disse que a corporação irá investigar eventuais crimes praticados durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "A trajetória da Polícia Federal é essa, é investigar, e seguirá assim. Houve uma série de atos praticados que são crimes, e eles precisam ser apurados”, disse Passos à coluna Painel, da Folha de S. Paulo. "O que for crime será investigado, seja de quem for", destacou.

Ainda segundo ele, “se houve falha, se houve omissão, se houve algum problema, nos vamos avaliar a partir de agora". Passos ressaltou, ainda, que está tomando ciência das investigações em andamento e se há necessidade da abertura de apurações. "Vamos analisar se há investigações a serem abertas, e as que já estão em andamento", afirmou.

Nesta quarta-feira (4), o Grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados, definiu que irá aderir ao movimento "sem anistia", visando a responsabilização de Jair Bolsonaro (PL) por eventuais crimes cometidos no exercício da Presidência, entre 2019 e 2022, com destaque para o período da pandemia de Covid-19.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.