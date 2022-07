Isolado, Bolsonaro volta a atacar o STF em ato eleitoral em SP

Apoie o 247

247 - Durante evento eleitoral neste sábado (30), em São Paulo, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer ataquees contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Em discurso na convenção que confirmou a candidatura do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo, Bolsonaro voltou a afirmar que a Corte Suprema o "proibiu" de fazer o enfrentamento da pandemia, quando o Supremo decidiu apenas que União, estados e prefeituras tinham autonomia para implementar políticas de enfrentamento à crise sanitária.

“Me tiraram o direito de conduzir a pandemia. Foi tirado pelo Supremo. Mas eu não errei nenhuma das sugestões que eu dei para a população. Não conseguia dormir com o fechamento do comércio por todo o Brasil, e em especial aqui no estado de São Paulo”, disse Bolsonaro.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em suas redes sociais, já desmentiu a acusação de que limitou o poder de atuação do governo federal para atuar no enfrentamento à pandemia da Covid-19, argumento comumente espalhado entre apoiadores e pelo próprio Jair Bolsonaro.

