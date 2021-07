STF contesta Bolsonaro nas redes e diz que não limitou poderes do governo para enfrentar pandemia

"O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia! Uma mentira contada mil vezes não vira verdade", diz o Supremo em vídeo publicado no Twitter edit

247 - O perfil do Supremo Tribunal Federal (STF) nas redes sociais desmentiu nesta quarta-feira (28) a acusação de que limitou o poder de atuação do governo federal para atuar no enfrentamento à pandemia da Covid-19, argumento comumente espalhado entre apoiadores de Jair Bolsonaro.

"O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia! Uma mentira contada mil vezes não vira verdade", diz o Supremo pelo Twitter, ao compartilhar vídeo que explica as decisões da Corte relativas às atribuições da União, Estados e Municípios no combate à pandemia.

Esta fake news já foi dita por Jair Bolsonaro, que se disse 'impedido' de atuar no combate à doença por determinação do tribunal. Segundo o presidente, pelo Supremo, ele deveria 'estar na praia tomando uma cerveja'. "Vou repetir aqui: que moral tem João Doria e Rodrigo Maia em falar em impeachment se eu fui impedido pelo STF de fazer qualquer ação contra a pandemia?", afirmou Bolsonaro em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, na TV Band, em janeiro deste ano.

PUBLICIDADE

Confira a publicação do STF:

O STF não proibiu o governo federal de agir na pandemia! Uma mentira contada mil vezes não vira verdade! Compartilhe este vídeo e leve informação verdadeira a mais pessoas. #VerdadesdoSTF #FakeNewsNão pic.twitter.com/FpmLgNia0z PUBLICIDADE July 28, 2021





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.