Janja é inspiração do Carnaval e vira fantasia de foliãs: "um exemplo para nós"

247 - A primeira-dama, Janja, está servindo de inspiração para mulheres que estão se jogando na folia neste Carnaval de 2023. "Neste sábado (18), no Rio de Janeiro, 15 foliãs se vestiram de diferentes versões de Janja para curtir o bloco Cordão da Prata Preta. Elas se reuniram sob o estandarte 'Solte sua Janja'", relata Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A jornalista e roteirista Mariana Filgueiras se vestiu de "Janjuma" - uma fusão da primeira-dama com Juma, a mulher que vira onça da novela "Pantanal" - e escreveu no Instagram: "pode cantar no palanque, se meter no governo, subir na banheira, falar alto, deitar no chão, carregar a Resistência. Ninguém vai nunca mais dizer o que mulher pode ou não pode fazer 'não, meus amores'".

A fantasia de Janja teve várias versões: "noiva", "cantora", "flamenguista", "na posse", "madrinha da Imperatriz", "carteira do Lula"...

Também jornalista, Michele Chaluppe se juntou ao marido, Chico Silva, para recriar a foto de Janja e do presidente Lula (PT) em 2021, quanto curtiam uma noite de lua cheia no Ceará. "Nós já estávamos com essa fantasia no radar e ficamos sabendo desse grupo de mulheres que desfilariam como Janjas. Resolvemos ir no mesmo bloco e ainda encontramos o 'Stuckinha' por lá. Além de ser um ícone do ano, a Janja é uma mulher que compõe múltiplos papéis e é um exemplo para nós", completa ela", contou Michele.





