Fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert vira moda no Carnaval 2023

Vários foliões se fantasiaram de "Stuckinha", com perucas de cabelos longos e várias câmeras penduradas pelo corpo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Fotógrafo oficial do presidente Lula (PT) e secretário do Audiovisual da Secretaria Nacional de Comunicação (Secom), Ricardo Stuckert virou moda no Carnaval 2023.

Vários foliões se fantasiaram de "Stuckinha" para cair na farra. As fantasias têm em comum uma peruca de cabelos longos, que vão quase até a altura dos ombros, e várias câmeras fotográficas penduradas pelo corpo.

Stuckert caiu nas graças da galera principalmente após a posse do presidente Lula em 1 de janeiro de 2023, quando a performance do fotógrafo - correndo de um lado para o outro e pendurado no carro que transportava o presidente por Brasília - viralizou nas redes.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.