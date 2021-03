Jean Wyllys agradece Manuela d’Ávila, que enviou dados da Vaza Jato para The Intercept

“Toda pessoa inteligente sabia que Moro era parcial e estava em conluio com o MPF para prejudicar Lula. Mas não teríamos provas disso nem o dia histórico de hoje sem a grande heroína Manuela d’Ávila. Foi dela a decisão de sugerir o envio das provas do The Intercept”, afirmou o ex-deputado Jean Wyllys (PSOL) edit

247 - O ex-deputado Jean Wyllys (PSOL), nas redes sociais, agradeceu Manuela d’Ávila (PCdoB) por ter enviado os dados da Vaza Jato para o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept.

“Toda pessoa inteligente sabia que Moro era parcial e estava em conluio com o MPF para prejudicar Lula. Mas não teríamos provas disso nem o dia histórico de hoje sem a grande heroína Manuela d’Ávila. Foi dela a decisão de sugerir o envio das provas do The Intercept”, afirmou no Twitter.

“Manuela d’Ávila, ciente de sua honestidade e inteireza, com enorme senso de justiça e empatia, quando abordada pelo hacker, tomou a decisão acertada de envolver Glenn Greenwald, jornalista que não integra o oligopólio de mídias pró-Lava Jato e poderia agir com honestidade”.

“O Brasil democrático tem muito a agradecer a esta mulher inteligente, jovem, corajosa, resiliente, empática e bonita que é Manuela d’Ávila. Obrigado, Manu! OBRIGADO! Mesmo sem os holofotes do Glenn Greenwald, você se manteve firme e corajosa. OBRIGADO! Te amo!”

“E cabe a todos nós do campo democrático - lulistas ou não, psolistas ou não, comunistas ou não, petistas ou não - não deixar que a história apague o papel dessa mulher incrível, mãe exemplar, amiga para todas as horas na retomada do Estado de Direito no Brasil!”

“Muita gente deve desculpas a Manuela d’Ávila. Começando por seu próprio partido. Ela esteve sozinha e desprotegida por muito tempo. Sei a dor que isto provoca. Mas eu sempre estive e estarei com ela. E hoje é dia de homenageá-la mais que a Lula, Glenn ou Gilmar Mendes”.

STF: Moro foi parcial contra Lula

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, 23, por 3 votos a 2, que o ex-juiz da Lava Jato de Curitiba, Sergio Moro, julgou com parcialidade o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá.

A maioria a favor da ação do ex-presidente foi formada com a mudança de voto da ministra Cármen Lúcia. "Todos têm o direito de ter um julgamento justo por um juiz e um tribunal imparciais, e, principalmente, no qual ele possa comprovar todos os comportamentos que foram aos poucos consolidando o quadro fundamental, um cenário diverso que veio a ser desvendado nesse processo, para se demonstrar a quebra de um direito de um paciente", declarou a ministra.

