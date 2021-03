Jones Manoel sobre declaração de Xuxa: pensamento reacionário e típico de demonização do 'pessoal dos direitos humanos'

Historiador Jones Manoel fez referência à declaração de Xuxa Meneghel, após a apresentadora atacar os direitos de detentos. O estudioso também afirmou que a posição dela "não tem qualquer reflexão real sobre as raízes, sentidos e significados da fala". "Típica do pensamento reacionário", disse edit

247 - O historiador Jones Manoel criticou o posicionamento de Xuxa Meneghel, após a apresentadora defender testes de remédios e vacinas em pessoas presas, que seriam usadas como cobaias e, pois, de acordo com ela, ao menos "serviriam para alguma coisa antes de morrer".

O estudioso afirmou que a declaração de Xuxa é "típica do pensamento reacionário, de demonização do 'pessoal dos direitos humanos'". "Parece uma típica fala genérica para limpar a imagem sem qualquer reflexão real sobre as raízes, sentidos e significados da fala", escreveu ele no Twitter.

"Xuxa publicou um vídeo de 'desculpas'. Ele diz que não falou de raça, etc. Mas qualquer fala sobre sistema carcerário que não considera isso, tá enganada ou enganando. Tenta justificar sua 'lógica' apelando para o estereótipo do "criminoso que estuprou uma criança" (???)", postou o historiador.

Por último, não comenta nada sobre a sua expressão, típica do pensamento reacionário, de demonização do "pessoal dos direitos humanos".



Parece uma típica fala genérica para limpar a imagem sem qualquer reflexão real sobre as raízes, sentidos e significados da fala. — Jones Manoel (@_makavelijones) March 27, 2021

