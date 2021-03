Xuxa ataca direitos humanos e propõe uso de presos como cobaias: "pelo menos serviriam para alguma coisa"

A apresentadora Xuxa escandalizou a internet com declarações semelhantes às que já foram usadas por defensores de campos de concentração edit

Da revista Fórum – A apresentadora Xuxa Meneghel causou polêmica na noite desta sexta-feira (26) por fazer uma sugestão que atenta contra os direitos humanos. Durante uma live sobre direitos dos animais promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a “rainha dos baixinhos” defendeu que pessoas presas no sistema carcerário sejam usadas de cobaia em testes de remédios e vacinas.

“Acho que, com remédios e outras coisas, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas, desumano… Na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando seus erros para sempre em prisões, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos”, disparou Xuxa.

“Acho que pelo menos serviriam para alguma coisa antes de morrer, para ajudar a salvar vidas com remédios e com tudo. Aí vem o pessoal dos Direitos Humanos e dizer que não podem ser usados. Mas se são pessoas que está provado que irão passar sessenta, cinquenta anos na cadeia e que irão morrer lá, acho que poderiam usar ao menos um pouco da vidas delas para ajudar outras pessoas. Provando remédios, vacinas, provando tudo nessas pessoas”, completou a apresentadora.

Confira a fala:

Momento que Xuxa sugere usar detentos como cobaia e o entrevistador ainda concorda com ela. pic.twitter.com/1DAatnWNFG March 27, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.