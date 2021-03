Justiça Federal rejeita denúncia contra Lula e Boulos por ocupação do tríplex

A Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região rejeitou a denúncia contra o ex-presidente Lula e Guilherme Boulos sobre a ocupação do Tríplex em Guarujá por integrantes do MTST em 2018 edit

247 - A Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região rejeitou, nessa segunda-feira (29), a denúncia do procurador Ronaldo Ruffo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), sobre a ocupação do chamado "Triplex do Guarujá" por integrantes do MTST em 2018.

Rejeitaram a denúncia a juíza Flávia de Toledo Cera, relatora do caso, e os juízes Fernando Moreira Gonçalves e Sérgio Henrique Bonachela.

A 6ª Vara Federal em Santos (SP) havia rejeitado as acusações, mas o Ministério Público Federal recorreu da decisão.

Recentemente, o Judiciário brasileiro tomou outras decisões favoráveis ao ex-presidente. Na última terça-feira (23), Sérgio Moro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por causa de sua parcialidade contra Lula.

Também na semana passada, o Tribunal de Justiça (TJ-SP) determinou à OAS e à Cooperativa Habitacional dos Bancários (Bancoop) que restituam as parcelas pagas pela ex-primeira-dama Marisa Letícia na compra de tríplex em Guarujá (SP).

Após a Bancoop falir, a OAS assumiu o condomínio e as pessoas que pagaram parcelas poderiam ou ter a devolução de 90% dos valores gastos ou uma unidade no Solaris. O TJ-SP confirmou que a ex-primeira-dama desistiu da aquisição do imóvel.

Leia agora a decisão sobre a ocupação do tríplex publicada pela Revista Forum:

