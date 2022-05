Kim Kataguiri, que defende a existência de partidos nazistas, quer agora cobrar mensalidade em universidades públicas

Apoie o 247

ICL

247 - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados pretende votar nesta terça-feira (24) a PEC 206, que institui a cobrança de mensalidade em universidades públicas. O relator da PEC é do deputado Kim Kataguiri, do MBL, o mesmo que recentemente defendeu no Flow Podcast a criação de partidos nazistas na Alemanha.

O deputado federal General Peternelli (União Brasil-SP) apresentou a proposta em novembro de 2019, quando ele integrava o PSL.

A informação sobre a votação na Câmara foi divulgada no mesmo dia em que veio um projeto feito por militares - proposta traçou um cenário no qual foi projetado o domínio do bolsonarismo no Brasil até 2035.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja a repercussão nas redes:

Arthur do Val cassado, Kim Kataguiri quase cassado e o MBL afunda a cada dia na matéria putrefata de onde saiu. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Marcia Tiburi (@marciatiburi) May 18, 2022





O deputado Kim Kataguiri do MBL — aquele que defende a existência de partidos nazistas na Alemanha mesmo depois do Holocausto — quer cobrar mensalidade em universidades públicas. https://t.co/mXfpuOnxZX — JornalismoWando (@JornalismoWando) May 24, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Kim Kataguiri do MBL é o relator do projeto para cobrar mensalidade nas universidades públicas. A turma do MBL foi mais um fantoche usado pela elite para destruir os direitos do pobres. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) May 24, 2022

Imagina defender uma universidade pública com mensalidade? É isso que Kim Kataguiri e o bolsonarismo representam: o puro ódio ao povo. Para eles, a população não deve ter a chance de estudar, de se reconhecer no mundo que vive. Deve ser escrava das elites pra sempre. #PEC206nao pic.twitter.com/cPJduyK34B CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 24, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE