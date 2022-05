Câmara pretende votar projeto que institui cobrança de mensalidade em universidades públicas

Apoie o 247

247 - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados pretende votar nesta terça-feira (24) a PEC 206, que institui a cobrança de mensalidade em universidades públicas. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pelo deputado federal Alencar Santana (PT-SP). "A sociedade precisa estar atenta e mobilizada para impedir isso", disse o parlamentar no Twitter.

O deputado federal General Peternelli (União Brasil-SP) apresentou a proposta em novembro de 2019, quando ele integrava o PSL.

A informação sobre a votação na Câmara foi divulgada no mesmo dia em que veio um projeto feito por militares - proposta traçou um cenário no qual foi projetado o domínio do bolsonarismo no Brasil até 2035.

Um dos eixos do documento 'Projeto de Nação, O Brasil em 2035' é a cobrança de mensalidades em universidades públicas.

Aqui a pauta da reunião desta terça. A proposta é a PEC 206/2019, de autoria de um bolsonarista e relatada por um bolsonarista arrependido.https://t.co/BYqohvelaN#PEC206não pic.twitter.com/VpC75owLeY May 23, 2022

Não se enganem eles querem se manter no poder a todo custo e acabar com todos os direitos dos trabalhadores brasileiroshttps://t.co/oImiyrpQPv May 23, 2022

