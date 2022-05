Lula brinca com Alckmin: 'lula e chuchu será o prato da moda no Planalto'

Apoie o 247

247 - Em evento de lançamento da pré-candidatura à presidência, o ex-presidente Lula (PT) brincou com o apelido que o ex-governador Geraldo Alckmin ganhou de opositores: picolé de chuchu.

“Saio daqui com a expectativa de que nós vamos comer chuchu com lula. Acho que a nossa companheira Bela Gil [presente no evento] pode abrir um espacinho no restaurante dela só para servir lula e chuchu que acho que vai ser prato predileto em todo o ano de 2022. Esse prato se tornará o prato da moda no Palácio do Planalto a partir das eleições”, brincou.

Em seguida, Lula acrescentou que “chuchu e lula será um prato extraordinário. Comam bastante, porque o Brasil vai precisar de muita saúde. Tem muita energia nesse prato”.

