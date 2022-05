"Lula é a única via da esperança no Brasil", diz Alckmin

Apoie o 247

247 - Em lançamento da pré-candidatura, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), denunciou a situação em que o governo de Jair Bolsonaro (PL) colocou o Brasil e afirmou que o ex-presidente Lula (PT) é a “única via” da esperança no País.

“As próximas eleições serão um grande teste para a nossa democracia. Lula é hoje a esperança que resta ao Brasil. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, é a única via da esperança para o Brasil”, afirmou Alckmin em sua declaração transmitida no telão da no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). O ex-governador não esteve presente, pois está com Covid-19.

“Serei um parceiro leal, seriamente comprometido com seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo, economicamente mais forte, ambientalmente mais responsável e internacionalmente mais respeitado”, destacou. “Temos uma grande luta pela frente, uma luta pela mudança” e “o caminho é com Lula”, argumentou.

“Nada, nenhuma divergência do passado, nenhuma diferença do presente, nem as disputas de ontem, nem as eventuais discordâncias de hoje ou de amanhã, servirá de razão, desculpa e pretexto para que eu deixe de apoiar, com toda minha convicção, a volta de Lula à presidência do Brasil”.

