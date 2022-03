Lula: com 'orçamento secreto', Lira manda mais que Bolsonaro

O ex-presidente disse que Jair Bolsonaro é "frágil" diante do Congresso e que é preparado apenas para "mentir" e "falar bobagem" edit

Metrópoles - Ao participar de um encontro com mulheres de movimentos sociais nesta quinta-feira (10/3), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva apontou que, com o chamado orçamento secreto o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), passou a ter mais poder sobre a política de investimentos do país que o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula criticou a “fragilidade” de Bolsonaro perante o Congresso e disse que isso se deve ao fato de o presidente só ser “preparado para falar bobagem e mentir”.

“As instituições estão feridas. Muitas vezes, eu fico pensando aonde nós chegamos. O Congresso Nacional chegou a construir um orçamento secreto em que o presidente da Câmara (Lira) tem mais poder na política de investimento neste país do que o presidente da República”, afirmou.

