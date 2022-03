Lula fala em propor reforma política que garanta paridade de gênero no poder

Lula convocou as mulheres a eleger não só o presidente, mas um Congresso que também esteja comprometido com essa mudança edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (10) durante participação na reunião “Mulheres com Lula para reconstruir o Brasil”, em São Paulo, organizada pela Secretaria Nacional de Mulheres do PT que, se eleito, vai propor uma reforma política que garanta a paridade de gênero no poder. Lula fez, inclusive, referência ao governo mexicano, que tem mais de 50% de mulheres no Congresso.

“Eu fui para o México com uma visão e quando eu cheguei lá encontrei um Congresso Nacional com 52% de mulheres na Câmara dos Deputados, 46% de mulheres no Senado e quase 35% de mulheres nos governos do estados e prefeituras. E aí eu fico pensando, porque o México pode e nós não podemos? O que que aconteceu no México que nós não conseguimos fazer aqui?”, questionou.

Lula falou para um público de mulheres representantes de mais de 20 entidades entre movimentos sociais, populares e sindicais, e representantes de seis partidos de esquerda e centro-esquerda (PT, PSB, PSOL, PCdoB, REDE e PV) que para realizar paridade de gênero na política é necessário que se eleja não só o presidente, mas um Congresso que também queira essa mudança.

“Para a gente poder fazer a mudança que tá na cabeça todas vocês é preciso a gente lembrar que não dá para votar apenas em um Presidente da República, é preciso a gente votar em deputados que pensam assim, para a deputada que pensa assim, para senadores que pensam assim, para a gente conseguir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país”, enfatiza Lula.

Realizada de forma híbrida, parte virtual e parte presencial, participaram da reunião nomes importantes da luta feminina como a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, a vereadora do PSOL, Monica Benício, viúva de Marielle Franco, e as deputadas federais Maria do Rosário (PT/RS), Natália Bonavides (PT/RN), Jandira Feghali (PC do B/RJ), Perpétua Almeida (PC do B/AC), Talíria Petrone (PSOL/RJ), a presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (Fenatrad), Luiza Batista, entre outras.

