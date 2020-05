Lula critica Globo por distorção em sua fala: 'não perco o sono'

247 - O ex-presidente Lula criticou a Rede Globo via rede social nesta quinta-feira (21) pela distorção que fez em relação a uma fala feita por ele em entrevista ao jornalista Mino Carta, da Carta Capital.

No maior telejornal da emissora, o Jornal Nacional , a Rede Globo divulgou um trecho de uma declaração do ex-presidente na qual ele supostamente comemora a pandemia de coronavírus.

O ex-presidente afirmou que não perde o sono com o que é divulgado pela Globo e reclamou de não ter sido procurado pela emissora para esclarecimentos. "Tenho 74 anos, quase 50 anos de vida pública. Me eduquei pra não perder o sono com as coisas que a Globo fala de mim. Nem direito de resposta a mim mesmo eles deram".

Em entrevista a Mino Carta, Lula diz que “ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado pode dar solução a determinadas crises”.

O ex-presidente quis expressar, na realidade, que foi necessário que surgisse uma pandemia para que a humanidade começasse a enxergar o desastre neoliberal e corrigisse seu curso.

A jornalista Cynara Menezes valorizou o pedido de desculpas de Lula , mas pontuou que o raciocínio do ex-presidente é “perfeito” e totalmente compreensível.

