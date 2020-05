Cynara Menezes: raciocínio de Lula é perfeito, mas mídia tradicional quer equipará-lo a Bolsonaro

A jornalista Cynara Menezes comentou na TV 247 a fala do ex-presidente Lula sobre o “ainda bem” em relação ao surgimento do coronavírus. Ela criticou a imprensa por ter distorcido a fala do ex-presidente e saiu em sua defesa. “O grande erro da fala do Lula foi a expressão ‘ainda bem’, na verdade, porque o raciocínio é perfeito e perfeitamente inteligível”. Assista edit

247 - A jornalista Cynara Menezes conversou com a TV 247 sobre a fala do ex-presidente Lula que ganhou ampla repercussão no noticiário nacional na quarta-feira (20). Cynara criticou a imprensa por ter dado destaque apenas ao “deslize” de Lula e afirmou que a mídia tradicional quer equipará-lo a Jair Bolsonaro .

Em entrevista ao jornalista Mino Carta, editor da Carta Capital, Lula diz que “ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado pode dar solução a determinadas crises”.

Apesar de reconhecer que Lula se expressou mal, Cynara afirmou que o raciocínio do ex-presidente é “perfeito” e totalmente compreensível. “O grande erro da fala do Lula foi a expressão ‘ainda bem’, na verdade, porque o raciocínio é perfeito e perfeitamente inteligível. O Lula fala que o coronavírus veio para mostrar às pessoas a importância do Estado na vida delas, que só o Estado pode dar o amparo que as pessoas precisam e salvar vidas. Era isso que o Lula estava falando. Em países que não têm o Estado como protetor, como os Estados Unidos, o desastre é muito maior. O Estado nessa hora tem que oferecer o amparo para a população”.

A jornalista criticou a imprensa por ter distorcido a fala de Lula e por ter dado tanto destaque a apenas este trecho da entrevista do ex-presidente, já que muitos outros temas importantes foram tratados na mesma conversa. “Infelizmente ele usou as palavras ‘ainda bem’, mas teve a grandeza de se retratar . Assunto encerrado e bola para frente. O que incomodou muito foi ver que em, sei lá, 30 entrevistas que o Lula deu desde que saiu da prisão, nenhuma delas teve destaque na mídia comercial, só essa, onde ele cometeu um deslize, e só o deslize teve destaque na entrevista. Nenhum outro aspecto da entrevista foi destacado pela mídia comercial. Dá a impressão de que eles ficam lá de ‘butuca’ esperando que o Lula cometa um deslize para poderem fazer o que eles desejam, que é equiparar o Lula ao Bolsonaro . Eles colocaram como se o Lula estivesse comemorando o coronavírus”.

A participação de Cynara Menezes no programa Bom Dia 247 pode ser assistida a partir do minuto 28.

