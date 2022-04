Lula critica motociata de Bolsonaro: “combustível caro com dinheiro público enquanto o povo sofre”

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula, pré-candidato à presidência da República em 2022, foi às redes sociais nesta sexta-feira (15) criticar a motociada de Jair Bolsonaro, que será alvo de ação na Justiça pelo PT por “distúrbio da ordem pública”.

“A gasolina cara leva a inflação nas alturas. Mas a prioridade para alguns é fazer motociata sem destino usando combustível caro e comprado com dinheiro público enquanto o povo sofre”, postou Lula no Twitter.

A postagem contém o trecho da entrevista de uma mulher identificada como Aline Lima ao Jornal Nacional, da Globo, que diz: “Quem comia carne moída, agora tem que comer ovo. Ovo vai ficando caro e vamos para a sardinha em lata. E assim só a gente vai sentindo no prato o empobrecimento”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> PT ajuíza duas ações no TSE contra Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada em carreata e motociata no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo paulista estimou que a motociata custaria cerca de 1 milhão de reais aos cofres públicos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, haveria um reforço no policiamento para a manifestação, com um efetivo de mais de 1.900 policiais militares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grupo saiu cedo da capital de São Paulo, interditou a Rodovia dos Bandeirantes por cinco horas - das 8h às 13h - e causou congestionamento também na Anhanguera, indo até a cidade de Americana.

O monitoramento de pedágios no sistema das rodovias Anhanguera-Bandeirantes registrou 3,7 mil motos, ante 6.661 veículos registrados no passeio de moto de junho do ano passado em São Paulo, uma queda de 44% .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gasolina cara leva a inflação nas alturas. Mas a prioridade para alguns é fazer motociata sem destino usando combustível caro e comprado com dinheiro público enquanto o povo sofre. #EquipeLula pic.twitter.com/RJ3nHndooB — Lula (@LulaOficial) April 15, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE