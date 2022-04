Teixeira diz que PT vai acionar a Justiça após a motociata de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) afirmou nesta sexta-feira (15) que o seu partido pretende acionar o Judiciário para algumas providências acerca da motociata em favor de Jair Bolsonaro em São Paulo.

"O presidente parou uma rodovia para fazer uma motociata. Um enorme impacto no trânsito e distúrbio na ordem pública. O PT vai levar esse fato à justiça", escreveu o parlamentar no Twitter.

A Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo estimou em R$ 1 milhão o custo para o reforço no policiamento da motociata, que saiu da capital paulista com destino à cidade de Americana, a 130 quilômetros.

