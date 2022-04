Governo de SP diz que terá gasto de R$ 1 milhão para motociata com Bolsonaro

A concentração está marcada para o sambódromo do Anhembi, na capital paulista, com destino à cidade de Americana, a 130 km edit

247 - A Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo informou nesta quinta-feira (14) que o reforço no policiamento para a motociata prevista para esta sexta-feira (15) deverá custar cerca de R$ 1 milhão. A concentração está marcada para o sambódromo do Anhembi, às 10h, na capital paulista, com destino à cidade de Americana, a 130 quilômetros. Pleo Facebook, Jair Bolsonaro confirmou presença no evento.

De acordo com a pasta, 1.900 policiais militares trabalharão ao longo de todo o percurso.

A Polícia Militar informa que será proibido o porte de objetos que possam atentar contra a vida ou integridade física dos manifestantes, como armas brancas e de fogo, bastões, fogos de artifício, sinalizadores e drones. Quem estiver na posse destes materiais será conduzido à delegacia.

Confira o trajeto divulgado pela secretaria:

· Av. Olavo Fontoura

· Av. Santos Dumont

· Av. Estado

· Ponte Governador Orestes Quércia

· Marginal Tiete - pista central

· Rodovia dos Bandeirantes até saída 134

· Acesso a SP 304 - Luís de Queiroz (20 km)

· Rodovia Anhanguera - pista local (1,5km)

· Chegada em Americana

