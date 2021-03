Lula diz que Ciro Gomes precisa se reeducar: ainda há tempo

247 - Na entrevista coletiva que concedeu nesta quarta-feira (10), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou os ataques de Ciro Gomes contra ele e a ex-presidente Dilma Rousseff.

“Ciro Gomes acha que ele é o que? Ele primeiro tem que se reeducar. Se ele continuar com essas grosserias, sabe qual vai ser o fim dele? Sem apoio da esquerda, sem confiança da direita e com menos votos do que as eleições que participou até agora. Ele tem que aprender que humildade não faz mal a ninguém”, disse Lula.

“Se aos 63 anos ele ainda não aprendeu, ele tem chances ainda. Se chegar aos 70 com essa ignorância, ele não vai aprender mais nada. Não é possível alguém passar a ideia de que é tão inteligente, que lê tanto, e ser tão ignorante. Ele acha que é professor de Deus”, completou o ex-presidente.

