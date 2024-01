Lula diz que Janja espera que Lewandowski indique "muitas mulheres" no Ministério da Justiça

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou oficialmente nesta quinta-feira (11) a nomeação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Durante o anúncio, Lula revelou que sua esposa, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, está na expectativa de que Lewandowski indique "muitas mulheres" para compor o ministério.

"A Janja está na expectativa de que Lewandowski coloque muitas mulheres no ministério", disse Lula fora dos microfones para o novo ministro, de acordo com o jornal O Globo. A primeira-dama estava presente durante o anúncio no Palácio do Planalto. Em resposta, Lewandowski afirmou categoricamente: "Com certeza."

A declaração sobre a expectativa de Janja ressalta a importância dada pelo governo à diversidade e representatividade de gênero na formação da nova equipe ministerial. No entanto, o presidente destacou que a responsabilidade será do novo ministro, deixando claro que não interfere diretamente nesse processo.

"Eu tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Quero que as pessoas montem o time que vão jogar", afirmou Lula, comparando a formação da equipe ministerial à escalação de um time de futebol. O presidente ressaltou a confiança na capacidade de Lewandowski em escolher uma equipe competente.

