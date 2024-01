Lula anuncia oficialmente Lewandowski como novo ministro da Justiça

O destino do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, ainda é incerto edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Lula (PT) anunciou oficialmente nesta quinta-feira (11) a nomeação de Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), Lewandowski assumirá o comando da pasta no lugar de Flávio Dino, que ingressará no Supremo em fevereiro. Flávio Dino vai comandar pessoalmente a transição no ministério e ficará como ministro até 30 de janeiro.

O destino do secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, ainda é incerto. O desfecho mais provável é que ele não assuma nenhum outro cargo no ministério, mas ainda não se pode cravar que Cappelli deixará o governo. O novo ministro deverá nomear como seu secretário-executivo o advogado Manoel Carlos de Almeida Neto, que ocupou o cargo de secretário-geral do STF quando Lewandowski era presidente da Corte.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: