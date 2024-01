Cappelli nega que tenha pedido demissão e diz que fará transição no Ministério da Justiça

"Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública", afirmou o até agora secretário-executivo da pasta edit

247 - Após ser veiculada a notícia de que o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, teria pedido demissão com a chegada de Ricardo Lewandowski para chefiar a pasta, o número 2 do ministério usou o X, antigo Twitter, nesta quinta-feira (11) para negar a informação.

"Não pedi demissão. Vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e Reconstrução", publicou.

