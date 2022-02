Lula diz que Moro faz papel ridículo nas entrevistas: “quero que ele se exponha mais”

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista à rádio Banda B de Curitiba, na manhã desta terça-feira (15), que o ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito pelo STF, está “está fazendo em cada entrevista um papel tão ridículo que eu quero que ele se exponha mais, que dê mais entrevistas”.

Para Lula, quanto mais o ex-juiz conceder entrevistas “mais vai desnudar para o país quem é aquele homem sem toga”.

Na entrevista, Lula reafirmou seu aval ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin como seu companheiro de chapa: “Falta eu me definir como candidato e Alckmin escolher partido”. No momento de crise das relações do PT com o PSB para a composição da Federação e da aliança eleitoral, Lula não citou o nome do partido.

Lula afirmou: “Se o Alckmin como meu vice me ajudar a governar, não vejo nenhum problema dele ser meu vice. As divergências serão colocadas de lado, porque o desafio, mais que ganhar, é consertar o Brasil”.

